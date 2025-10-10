【モデルプレス＝2025/10/10】NEWSが10月7日〜9日、横浜アリーナにて「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」を開催。ここでは、加藤シゲアキ、小山慶一郎、増田貴久の和気あいあいとした雰囲気が伝わる10月9日の公演MCを一部お届けする。【写真】NEWS最新ツアーステージに突如現れた巨大な物体◆増田貴久「私はKing ＆ Prince」MC冒頭では、小山が「メンズー！」「お姫ー！」と男性ファン・女性ファンにそれぞれ呼びかけ。すると「イエーイ