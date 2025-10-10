クリスティアーノ・ロナウド（40歳）が、サッカー界初のビリオネア（十億万長者）として認定された。ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスによると、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するロナウドの総資産は14億ドル（約2000億円）に達するという。この評価には、20年以上にわたる選手としての給与、ブランド契約、投資ポートフォリオが含まれており、2002年から2023年までの給与だけで5億5000万ドル（約810億円）を稼いだ