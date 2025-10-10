3人組グループ・NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）が9日、神奈川・横浜アリーナでコンサート『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』（ニュースライブツアーニーゼロニーゴーヘンシン）を開催。横浜3日間で約4万5000人を魅了した。【写真】世界観たっぷり！大きな樹の下で熱唱するNEWS今年結成23年目に突入したNEWSが8月6日に発売したアルバムを引っさげた同ライブでは、約2時間30分で28曲を披露した。ライブ演出も担う増田の