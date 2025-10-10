3人組グループ・NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）が9日、神奈川・横浜アリーナでコンサート『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』（ニュースライブツアーニーゼロニーゴーヘンシン）を開催した。【写真】世界観たっぷり！大きな樹の下で熱唱するNEWS（※以下、ネタバレを含みます）今年結成23年目に突入したNEWSが、最新アルバムのテーマに掲げたのは”変身”。NEWSとリスナーの変身体験をテーマに、様々なアプローチで”変