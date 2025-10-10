10月13日に閉幕する「2025大阪・関西万博」の公式ライセンス商品『大阪・関西万博 写真集』が、10月10日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で2週連続1位を獲得した。【画像多数】グルメもうまそう…『大阪・関西万博 写真集』中面カット閉幕まで1週間を切り、駆け込み来場が連日報じられるなか、9月22日付で2位、9月29日付で3位、前週10月6日付と最新10月13日付では1位を獲得し、今回で4週連続TO