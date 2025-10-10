NEWSが9日、横浜アリーナで「NEWS LIVE TOUR 2025変身」神奈川公演の最終日を迎えた。「チャンカパーナ」「さくらガール」など全28曲を歌唱。結成23年目に突入してなお、進化へと“変身”する姿を1万5000人の目に焼き付けた。ツアーは全国8都市19公演で約20万人を動員する。さすがのキャリアの長さ。ファンと息もぴったり。代表曲「weeeek」では、小山慶一郎（41）が「横浜、飛んでくれるか〜？」とあおると、待ち構えた観客も一