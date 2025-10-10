女優でグラビアアイドル福井梨莉華（20）の初写真集「あいの道しるべ」（29日発売、講談社）から先行カット2枚が9日、追加公開された。23年にドラマ「高校生日記〜キミとつくる青春〜」（NHK）のオーディションに合格し女優デビュー。24年9月にはグラビアデビューを果たし、わずか1年という異例のスピードで写真集発売が決定した。20歳という節目で迎えた撮影は、インドネシアのバリ島で敢行。美しい自然やビーチ、現地の街並みを