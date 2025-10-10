自動車大手幹部との会合後に説明するドイツのメルツ首相＝9日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は9日、エンジン車の新車販売を2035年に原則禁止すると掲げる欧州連合（EU）の政策が導入されないよう「あらゆる措置を講じる」と強調し、改めて撤廃に向けた決意を表明した。ベルリンで自動車大手幹部との会合後に記者会見した。中国との激しい競争に直面している欧州の自動車メーカーは、35年のエ