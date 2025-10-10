【ニューデリー共同】インドのモディ首相は9日、トランプ米大統領とやりとりしたとX（旧ツイッター）に投稿し、貿易交渉で「良い進展を確認した」と明らかにした。両首脳は、トランプ政権による関税強化や、インドとパキスタンの武力衝突の停戦仲介を巡り、関係が冷え込んでいた。モディ氏は「今後数週間、緊密に連絡を取り合うことで合意した」としている。トランプ政権は8月、ロシア産原油購入への制裁としてインドに対す