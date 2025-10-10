パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結後の和平計画の実施や治安維持部隊の派遣などを協議する外相会合がフランス・パリで開かれました。パリで開かれた外相会合にはイギリスやドイツ、イタリア、サウジアラビアやカタールなど、ヨーロッパや中東諸国が参加しました。会合では、アメリカが提案した和平計画の実施やハマスの武装解除、パレスチナ自治区ガザに治安維持部隊を派遣することや復興・人道支援の枠組みについて話し合われまし