ブラジルのビエイラ外相＝9月、リオデジャネイロ（ロイター＝共同）【サンパウロ、ワシントン共同】ブラジルのビエイラ外相は9日、ルビオ米国務長官と電話会談した。米国がブラジルに課した50％の関税措置について協議したとみられ、経済や貿易に関する対話を継続することで合意した。米国務省によると、両国の経済的利益と地域の優先事項を推進するための二国間枠組みを設置する。ブラジル外務省や地元メディアによると、ビエ