NY株式9日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均46326.63（-275.15-0.59%） ナスダック22945.34（-98.04-0.43%） CME日経平均先物48690（大証終比：-110-0.23%） 欧州株式9日終値 英FT100 9509.40（-39.47-0.41%） 独DAX 24611.25（+14.12+0.06%） 仏CAC40 8041.36（-18.77-0.23%） 米国債利回り 2年債 3.595（+0.015） 10年債 4.142（+0.025） 30年債 4.732（+0