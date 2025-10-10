きょうの為替市場はドル高が強まる中で、ポンドドルは売りが加速している。これまで強いサポートとなっていた１．３３ドル台前半の水準をブレイクし、１．３２ドル台まで下落している。チャート的には下向きの流れが強まっている形状を示現しており、明日以降の動きが注目される。 一方、ポンド円は上げが一服しており、２０３円台半ばに下落。円安の流れは続いているものの、さすがに過熱感は否めず、上げ一服