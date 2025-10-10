アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介（33歳）が、10月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。メンバーの目黒蓮（28歳）について語った。8日に都内で行われたヘアケアブランドのイベントに登壇した佐久間と女優・川口春奈が、番組のインタビューに対応。2人は初共演、初顔合わせだったが、佐久間と目黒は同じグループのメンバー、川口と目黒は連続ドラマ「silent」（2022年／フジテレビ系）で共演したことか