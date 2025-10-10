「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われ、ドジャースはフィリーズに敗れ、２勝１敗となった。大谷翔平投手（３１）は５打数無安打で、今シリーズは１４打数１安打、打率・０７１の“急ブレーキ”となった。先発の山本由伸投手（２７）は４回０／３を３失点で、ポストシーズン初黒星を喫した。９日（日本時間１０日）の第４戦に勝