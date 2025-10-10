ロシアのプーチン大統領は9日、2024年12月に起きたアゼルバイジャンの旅客機墜落について、「ロシアのミサイルの破片で損傷した」と責任を初めて認め、アゼルバイジャン側に謝罪しました。プーチン大統領は9日、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談し、2024年12月に起きたアゼルバイジャンの旅客機墜落について、ロシア軍が発射したミサイルが墜落につながったことを認めました。プーチン氏は「ウクライナのドローン3機がロシ