台風22号により停電や断水が続く伊豆諸島の八丈島を支援するため東京都は海上自衛隊に災害派遣を要請しました。八丈島では暴風などで多くの建物に被害が相次いだほか、停電や断水が続いています。都は9日夜、被災者の生活を支援するため海上自衛隊に災害派遣を要請しました。海自は八丈島に給水車を輸送するほか、現地入りして支援活動を行います。