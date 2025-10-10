10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万8590円と急落。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては9.56円高。出来高は1万1551枚となっている。 TOPIX先物期近は3247.5ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.27ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48