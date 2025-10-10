【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ政府は８日、連邦警察による無人機（ドローン）撃墜を可能とする法案を閣議決定した。同国では最近、空港などへの無人機飛来が相次いでおり、ロシアの関与も疑われている。警察の対処力を強化する狙いで、法案は連邦議会での審議を経て可決される見通しだ。具体的には「連邦警察法」を改正し、連邦警察に無人機対応の権限を与える。１９９４年に制定された同法では、無人機が市民生活に影響を及ぼ