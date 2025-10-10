きょうのユーロドルは売りが加速しており、１．１５ドル台半ばまで下げを加速させている。本日１．１６３０ドル付近に来ている１００日線を完全にブレイクし、見切り売りが出ている模様。下向きのサインが点灯したのか、テクニカル勢の活発な売りが観測されている。 本日はユーロ円も下落しており、１７６円台に値を落としている。ユーロ円に関しては、ユーロ発足後の最高値を更新し続け、さすがに