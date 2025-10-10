ドジャースの大谷が、同じロサンゼルスが本拠のNBAレイカーズの公式動画に登場した。SNSで公開された「永遠に象徴的:いつだってパープル＆ゴールド」というタイトルの短編PR動画。大谷はユニホーム姿でバットを構え左目でウインクしている。20年にヘリコプターの墜落事故でなくなったレジェンドのコービー・ブライアントさんの長女・ナタリアさんが、クリエーティブディレクターを務めた。