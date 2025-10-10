◇ア・リーグ地区シリーズ第4戦ブルージェイズ5―2ヤンキース（2025年10月8日ニューヨーク）ブルージェイズが同地区のライバル・ヤンキースを3勝1敗で撃破し、9年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。3番ゲレロが初回1死二塁で先制の右前適時打。地区シリーズ4試合で打率・529、3本塁打、9打点と打線をけん引した。4月に14年総額5億ドル（約765億円）で契約延長したチームの顔は「最高の気分。今の気持ちを言葉