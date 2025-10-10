◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース2―8フィリーズ （2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースのカーショーが7回から4番手で今PS初登板。2イニング目の8回にシュワバーの2ランなど2本塁打を浴び、2回6安打5失点に終わった。「タフだった。制球に苦しみ、いい投球ができなかった」。今季限りで引退する左腕のPS救援登板は19年10月9日のナショナルズ戦以来6年ぶり。「野球のいいところは毎日試合があること。明日