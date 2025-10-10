◇ア・リーグ地区シリーズ第4戦 タイガース9―3マリナーズ（2025年10月8日デトロイト）タイガースは逆転勝ちで2勝2敗のタイとし、逆王手をかけた。0―3の5回に下位打線の3者連続適時打で同点。続く6回に右中間へ飛距離454フィート（約138・4メートル）の特大決勝ソロを放った4番グリーンは「どんなことがあっても僕らは決して負けない。常に自分たちを信じている」。10日（日本時間11日）の第5戦は昨季サイ・ヤング