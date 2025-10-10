◇ア・リーグ地区シリーズ第4戦 ヤンキース2―5ブルージェイズ（2025年10月8日ニューヨーク）ヤンキースはOBの松井秀喜氏が始球式を行ったが、試合には敗れ敗退が決まった。松井氏は前回世界一となった09年のワールドシリーズMVP。背番号55のユニホーム姿でストライク投球を披露した。投手陣が12安打5失点で、地区シリーズ4試合で計34失点の投壊。主砲ジャッジは2安打1打点でPSは打率5割と奮闘も「自分たちの仕事を