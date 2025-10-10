イスラエル中部テルアビブで、パレスチナ自治区ガザの和平計画の「第1段階」合意が報じられ、喜ぶ人たち＝9日（共同）【エルサレム、ワシントン共同】イスラエル政府は9日に閣議を開き、米政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り「第1段階」の合意を正式に承認した。ロイター通信によると正式承認後、24時間以内に停戦が発効する。トランプ米大統領は第1段階の合意を受け、イスラム組織ハマスが拘束する人質は「13日