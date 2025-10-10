台風22号による被害が出た伊豆諸島について、東京都はきのう夜、海上自衛隊に対し、被災者の生活支援などを目的とした災害派遣を要請しました。台風22号の記録的な大雨と猛烈な風に見舞われた伊豆諸島では建物への被害が相次ぐとともに、ライフラインへの影響が広がっています。特に八丈島では島内の広い範囲で断水が発生しているほか、きのう午後10時現在で、およそ5630軒が停電し、東京電力が復旧作業を進めています。こうした状