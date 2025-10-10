荒川弘の漫画『黄泉のツガイ』（月刊「少年ガンガン」連載中）がテレビアニメ化され、2026年4月より2クール連続で放送されることが決まった。併せて、本編映像を使用したティザーPVも公開された。【動画】物語の幕開けに期待高まる！『黄泉のツガイ』ティザーPV『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、シリーズ累計400万部を突破した同名漫画をアニメ化する本作は、謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジー。2003年から201