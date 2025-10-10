台風22号で記録的な大雨と猛烈な風にみまわれた八丈島では建物への被害が相次ぎました。そして、今迫っているのが台風23号。土曜日からの3連休は、西日本や東日本で台風の影響が出る可能性があります。【写真を見る】「ここまでひどい台風が来るとは」屋根が飛び電柱が倒れ…八丈島で記録的な暴風雨新たに台風23号が発生 土曜日から3連休に影響か【news23】夜の闇に包まれた今も、島では停電が続いています。被害に遭った女