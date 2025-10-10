ロシアのプーチン大統領は、イスラエルとイスラム組織「ハマス」がパレスチナ自治区・ガザの和平計画の「第1段階」に合意したことについて、「和平計画が実際に実施されることを強く期待している」と述べました。中央アジアのタジキスタンを訪問中のプーチン大統領は9日、イスラエルとハマスがガザの和平計画の「第1段階」に合意したことについて、次のように述べました。ロシアプーチン大統領「我々は、これらの計画が実際に実