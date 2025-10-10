公明党は９日夜、東京都内で緊急の全国県代表協議会と中央幹事会を開き、連立政権継続の条件とする企業・団体献金の規制強化で自民党と合意できなければ、連立政権から離脱すべきだとの意見が相次いだ。対応一任を取り付けた公明の斉藤代表は自民の高市総裁と１０日に会談する予定で、情勢は緊迫している。協議会は党所属国会議員や都道府県本部の幹部らが出席し、全国の地方組織とオンラインで結んだ。斉藤氏は「企業・団体献