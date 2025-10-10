東京都は９日夜、台風２２号により断水や停電が発生した伊豆諸島・八丈島などでの被災者の生活支援のため、海上自衛隊に災害派遣を要請した。海自は１０日から現地入りし、活動を開始する。都などによると、八丈町では断水や停電、倒木、家屋の損壊に加え、電話やインターネット通信も不安定な状態に陥り、町は住民らに飲料水や生活用水を配布している。青ヶ島村でも通信の不通などが発生した。こうした被害を受け、小池百合子