煮ても焼いても、揚げても蒸しても、そのうえ生でもおいしい万能野菜「なす」。そんななすを使った、とろ〜り、ジューシーな極上おかずを、行列の絶えない定食屋として知られる「菱田屋」の５代目店主・菱田アキラさんに教わりました。アキラさんのおすすめは、さっぱりとした味わいの〈揚げ蒸しなすのおひたし〉。皮つきのまま穴をあけてまるごと揚げ、蒸し焼き状態にするのが極とろに仕上げるコツなのだそう。「氷水で一気に冷や