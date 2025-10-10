超党派の議員連盟のメンバーが台湾の頼清徳総統と面会します。「日華議員懇談会」会長 自民・古屋選対委員長：（日本と台湾は）民主主義、法の支配、基本的人権の尊重という原則を共有する立場同士。9日から台湾を訪問しているのは「日華議員懇談会」会長の自民党・古屋選挙対策委員長ら与野党の国会議員約30人で、10日に頼総統と面会する予定です。