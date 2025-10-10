【Mocchi-Mocchi- Gacha Game Style スーパーマリオ】 10月下旬 発売予定 価格：1回500円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Mocchi-Mocchi- Gacha Game Style スーパーマリオ」を10月下旬に発売する。価格は1回500円。 最高の触り心地を追求したシリーズ「Mocchi-Mocchi-」より、「スーパーマリオ」で活躍するアイテ