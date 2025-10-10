国民民主党が、子育て世帯の所得税などを減税する法案を、次の臨時国会に提出する方針を固めたことがFNNの取材でわかった。関係者によると、国民は「年少扶養控除」の復活に向けた関連法案を提出する方針を固めた。法案は、2010年の「子ども手当」導入に伴い廃止された「年少扶養控除」を復活させるもので、16歳未満の子を持つ親を対象に、子ども1人につき所得税は38万円、住民税は33万円を控除する。施行日については、所得税が20