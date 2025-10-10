2026年4月に経営統合を予定している日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは9日、両社が傘下に入る新しい会社の名前を「ARCHION」にすると発表しました。2028年末までに生産拠点を5つから3つに集約するなどして、合理化を進めます。電動化や自動運転などの技術革新が急速に進む中、競争力を高めたい狙いです。