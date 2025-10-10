ユニクロなどを運営するファーストリテイリングの売上高が3兆4000億円を超え、過去最高となりました。ファーストリテイリングは2025年8月までの1年間の連結決算を発表し、売上高が3兆4005億円、最終利益が4330億円といずれも過去最高を更新しました。国内外でのユニクロ事業が好調だったことに加え、新規店舗の成功が要因としています。また、国内のユニクロ事業の売上高も1兆260億円（前年同期比プラス10.1％）と、初めて1兆円を