【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2025年10月11日 価格：1,100円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約118mm 今回レビューするのは「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」です。この機体は1995年～1996年にかけて放送され、2025年で30周年を迎えたTVアニメ『新機動戦記ガンダムW（ウ