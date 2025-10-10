【帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・中期型）】 10月10日 出荷開始 価格：2,860円 ファインモールドは、プラモデル「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・中期型）」を10月10日に出荷開始する。価格は2,860円。 本商品は、三菱製「零式艦上戦闘機五二型」の中期生産タイプを1/72スケールでプラモデル化したもの。カウリング後端から胴体側面にいくつ