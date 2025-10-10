1970（昭和45）年10月10日、首都圏の鉄道から蒸気機関車（SL）が姿を消したのを記念する「さよなら運転」が行われた。D51が出発する東京駅の15番ホームと、隣の新幹線ホームには大勢のファンやアマチュアカメラマンが詰めかけた。4両の客車を連ねた「デゴイチ」は煙をたなびかせ、新幹線と並んで走った。