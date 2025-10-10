北海道・芦別市で2025年10月9日、JR芦別駅の跨線橋が燃える火事がありました。9日午後6時半ごろ、目撃者の男性から「JRの壁から火が上がっている」と警察に通報がありました。警察によりますと、この火事で跨線橋の壁の一部が燃えたということです。火は午後7時10分ごろに消し止められ、けが人はいませんでした。警察は事件と事故両面で捜査しています。