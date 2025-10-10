自民党の高市総裁は９日夜のテレビ朝日の番組で、総裁選で争った小泉農相と林官房長官を重要閣僚で入閣させる意向を明らかにした。「私が首相になれたら、絶対そうしたい。（２人と）日本を成長させたい、皆さまの困りごとを解決したいという目指すところは一緒だ。力を合わせてやりたい」と述べた。小泉氏は総裁選で２位、林氏は３位だった。総裁選の候補者では、４位だった小林鷹之・元経済安全保障相を政調会長に起用してお