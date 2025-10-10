地域を守る新施設が誕生します。警視庁は、来年3月から江東区・有明地区で無人のパトロールステーション、通称「パトステ」の運用を目指していると明らかにしました。パトカーが駐留し、110番通報への迅速な対応に繋げるということです。将来的にはAI搭載のタッチパネルを設置し、「デジタル交番」としての運用も目指しているということです。