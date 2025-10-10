立憲民主党は臨時国会での首相指名選挙における野党の統一候補の擁立を目指し、各党への働きかけを続けています。立憲の安住幹事長は9日午後、れいわ新選組や共産党、参政党などの幹部と相次いで会談し、首相指名選挙での協力を要請しました。れいわ新選組・高井幹事長：玉木雄一郎さんと書くことも視野に入れて、その場合に協力してもらえるかという話でした。共産党・小池書記局長：自民党政治の継続を許さないという立場で、決