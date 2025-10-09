中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月9日】中国商務部は9日、デドローン・バイ・アクソンやテックインサイツなど14の外国企業・団体を「信頼できないエンティティーリスト」に追加したとの同リスト作業部会の公告を発表した。公告によると、これらの企業・団体による中国に関連した輸出入業務への従事と中国での新規投資が禁止される。中国国内の組織および個人はこれらの企業・団体との取引や協力、特にデ