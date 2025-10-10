カイキゲッショクのHIROがプロデュースする年越しライブ「第53回NewYearRockFestival」が今年も東京・渋谷ストリーム・ホールで開催されることが決まった。ロック歌手の内田裕也さんが1973年に「紅白だけが祭りじゃないぜ」をスローガンに始めたロックイベント。裕也さん亡き後にHIROが引き継ぎ、新たな歴史を刻み始めている。出演アーティストの第1弾としてZeebra、KYONOBAND、呂布カルマ、J―REXXX、CALUSARI（カ