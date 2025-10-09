自民党の高市早苗総裁は9日のNHK番組で、派閥裏金事件に関係した萩生田光一氏の幹事長代行への起用を巡り「あえての起用で、党内へのメッセージだ。誰一人遊んでもらっては困る」と述べた。萩生田氏の登用を巡っては、野党に加え、公明党からも批判が出ている。高市氏は4日の就任記者会見で、裏金事件の関係議員の起用に関し、党の処分や、国政選挙で有権者の審判を受けたとして「特に人事に影響はない。適材適所で仕事をして