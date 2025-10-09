フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ最終第7戦アラブ首長国連邦（UAE）大会は9日、アブダビで行われ、女子ショートプログラム（SP）で島田麻央（木下グループ）は65.18点で首位に立った。母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石崎波奈）が62.98点で3位。櫛田育良（木下アカデミー）は59.53点で5位につけた。（共同）