今年1月、アメリカ・ロサンゼルスを襲った大規模な山火事で、29歳の男が放火の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、フロリダ州在住のジョナサン・リンダーネクト容疑者（29）です。連邦検察によりますと、容疑者はロサンゼルス西部の高級住宅街として知られるパシフィック・パリセーズ付近の丘で草などに火をつけた放火の疑いがもたれています。火災では12人が犠牲になり、6000棟以上が焼けました。容疑者は事件前、チャットGPT